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Коболев назвал условия для закупки российского газа

Вторник, 6 декабря 2016, 04:06
Коболев назвал условия для закупки российского газа

"Нафтогаз" сможет закупать российский газ при условии выгодного ценового предложения, отмене правила "бери или плати" и при поставках газа мимо оккупированных территорий Донбасса.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире телеканала 3s.tv, передает Интерфакс-Украина.

Коболев вновь подтвердил позицию украинской стороны, согласно которой "Газпром" помимо выгодного ценового предложения должен подписать дополнительное соглашение с отменой правила "бери или плати" на период закупки газа, для получения газа согласно осуществленной НАК предоплате.

Кроме того, по его словам, в документе должны быть четко оговорены пункты доставки газа на территорию Украины во избежание его поставки на неконтролируемые территории Луганской и Донецкой областей.

"Отрегулировав все эти вопросы, мы сможем покупать газ у "Газпрома". Политики в этом вопросе нет, это – юриспруденция и коммерция. Все что есть из политики – это решение Кабинета министров Украины, которое обязывает нас покупать у Газпрома не более 50% газа на протяжении года", - сказал Коболев.

"Нам всегда интересно иметь широкий круг поставщиков. Если "Газпром", а он знает чего мы от него хотим, на этих переговорах согласится принять эти условия, то существует вероятность, что мы подпишем допсоглашение и будем рассматривать вариант покупки у них газа", - добавил глава НАК.

Ранее "Нафтогаз" подтвердил готовность к проведению трехсторонних переговоров по газовым вопросам с представителями российской стороны и Европейской комиссии в ближайшую пятницу, 9 декабря.

Как сообщалось, в ходе трехсторонней встречи предварительно планировалось обсудить вопросы транзита газа через Украины и условия закупки газа у "Газпрома".

Напомним, Украина уже год не импортирует газ со стороны Российской Федерации.

Темы: НефтегазгазГазпромРосcия
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