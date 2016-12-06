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Омелян: Несмотря на ProZorro, в "Укрзализныце" есть злоупотребления

Вторник, 6 декабря 2016, 04:58

В компании "Укрзализныця" все еще фиксируются злоупотребления по закупке товаров, несмотря на внедрение электронной системы ProZorro.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Радио Свобода.

"Злоупотреблений - множество, эти злоупотребления, к сожалению, не только в процентах, а в разы ... В зависимости от номенклатуры, но бывает от 10% до 50%, иногда неоднократное превышение стоимости товаров. Конечно, облегчило то, что мы перешли на систему ProZorro. Уже не бывает странных тендеров с выбрасыванием участников, но, несмотря на новые механизмы, люди стараются работать по-старому", - отметил министр.

"Пока ожидаемого результата я не вижу. Фактически прошло семь месяцев работы и тех существенных сдвигов, которые были обещаны им самим, тем более сдвигов, которых требовало министерство инфраструктуры, Кабмин, к сожалению, пока не достигнуто. Есть очень большой ресурс, который до сих пор фактически используется неэффективно. Этот вопрос Балчуна, чтобы он наладил работу самой железной дороги ", - отметил Омелян.

На вопрос, есть ли у Войцеха Балчуна сроки для реализации своей задачи, Омелян ответил, что рассчитывает разобрать работу руководителя "Укрзализныци" на специальном совещании.

"Этот вопрос поднимался перед премьер-министром. Я надеюсь, что мы все же сможем провести совместную встречу наблюдательного совета правления "Укрзализныци" в присутствии премьер-министра, министра инфраструктуры для того, чтобы профессионально обсудить этот вопрос. К сожалению, эта совместная встреча откладывается в силу каких-то причин", - рассказал Омелян.

Ранее глава "Укрзализныци" Балчун заявил, что системное реформирование ПАО "Укрзализныця" даже при наличии безусловной политической поддержки займет годы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныця
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