Додон выступает против открытия офиса связи НАТО в Кишиневе

Новоизбранный президент Молдовы, пророссийский политик Игорь Додон заявил, что он категорически против открытия офиса связи НАТО в столице страны Кишиневе.

Об этом он заявил сегодня, 6 декабря, на пресс-конференции, передает издание Report.md.

По словам Додона, власть умышленно затягивает проверку результатов президентских выборов и процедуру присяги на пост президента страны, для продвижения определенных проектов.

Речь идет, в частности, о пенсионной реформе, назначении генпрокурора и имплементации соглашения об открытии бюро НАТО в Кишиневе.

"Я категорически против этой инициативы", - заявил Додон об открытии офиса НАТО.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Молдовы Павел Филип подписали соглашение об открытии офиса НАТО в Кишиневе.

Данную инициативу раскритиковали социалисты и коммунисты, которые заявили, что открытие такого офиса может нарушить нейтральный статус страны.

Ранее сообщалось, что избранный президент Молдовы Игорь Додон заявил, что инициирует все необходимые процедуры для отправки в отставку министра обороны Анатолия Шалару, который выступает за членство Молдовы в НАТО.

Европейская правда