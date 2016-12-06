Начальника управления Нацгвардии просят арестовать за штурм Майдана

По делу Майдана обвинение просит суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Гриняку, который во время Майдана был начальником управления общественной безопасности МВД.

Об этом сообщает Громадське.

Гриняка обвиняют в нарушении трех статей УК во время Майдана: ст. 340, противодействие мирным собраниям; ст. 365, превышение власти; ст. 369, предоставление неправомерного вознаграждения бойцам Беркута.

Прокуратура подозревает Гриняка в раздаче командирам "Беркута" дополнительных денег за "хорошую работу" на сумму свыше 30 млн грн.

Также его обвиняют в управлении штурмом Майдана в ночь с 18 на 19 февраля вместе с начальником милиции общественной безопасности Киева Петром Федчуком, который с 2014 года находится в России и работает в ее силовых структурах.

Поддержать своего подчиненного в суд пришло руководство Нацгвардии. В частности, генерал-лейтенанты Юрий Аллеров, который является командующим Национальной гвардии, и Валерий Рудницкий - заместитель командующего.

Также на поддержку Гриняка пришли депутаты из партии "Народный фронт".

Сейчас 10 депутатов, в частности Николай Величкович, Николай Соляр, Михаил Бондарь, Александр Ганущин и Володомир Арьев предлагают взять экс-начальника общественной безопасности МВД на поруки.

Сообщается, что подозреваемый служил в зоне АТО с 2014 по 2015 год.

Гриняк ездил в Италию в командировку, однако прокуратура расценила это как попытку побега.

По убеждению обвинения, Гриняка необходимо оставить под стражей, поскольку он не ходил на допросы.