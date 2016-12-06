Госсекретарем Минобороны выбрали заместителя министра

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Александра Дубляна государственным секретарем Министерства обороны.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

На данный момент Дублян является заместителем министра - руководителем аппарата Минобороны.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Олега Яцино, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Дублян откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Дублян родился 24 мая 1964 года, имеет звание генерал-полковника.

Военную службу начал в 1981 году курсантом Ташкентского высшего танкового командного училища.

С 1985 по 1995 год проходил службу на должностях: командира танкового взвода, командира танковой роты, заместителя командира танкового батальона, командира танкового батальона, заместителя командира мотострелкового полка.

Участвовал в боевых действиях на территории Афганистана.

С 1995 по 1997 год учился в Академии Вооруженных сил Украины.

По завершении обучения занимал должности: заместителя командира бригады, командира бригады, военного комиссара Киевского городского военного комиссариата, начальника Центрального управления Военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области, начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных силах.

В 2008 году закончил Национальную академию обороны Украины.

В 2015 году Дублян задекларировал 265 880,38 гривен доходов.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Олега Яцино, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Дублян откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Яцино является директором департамента кадровой политики Минобороны.

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