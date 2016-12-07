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Трамп продал все принадлежащие ему акции

Среда, 7 декабря 2016, 00:32

Избранный президент США Дональд Трамп в июне продал все принадлежащие ему акции

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Трампа.

"Портфель акций" избранного президента включал акции Apple Inc, Microsoft Corp, JPMorgan Chase & Co и множество других.

Представитель Трампа Джейсон Миллер при этом не уточнил, что он сделал с деньгами, вырученными от продаж. При этом Reuters пишет, что деньги могли пойти на оплату предвыборной кампании.

В переходной кампании республиканца не предоставили документацию, связанную с продажей акций. По закону Трамп может не раскрывать информацию о своих финансах до мая 2018 года.

Издание пишет, что продажа акций  позволит уменьшить вероятность конфликтов, когда Трамп станет президентом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Трамп
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