Трамп продал все принадлежащие ему акции

Избранный президент США Дональд Трамп в июне продал все принадлежащие ему акции

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Трампа.

"Портфель акций" избранного президента включал акции Apple Inc, Microsoft Corp, JPMorgan Chase & Co и множество других.

Представитель Трампа Джейсон Миллер при этом не уточнил, что он сделал с деньгами, вырученными от продаж. При этом Reuters пишет, что деньги могли пойти на оплату предвыборной кампании.

В переходной кампании республиканца не предоставили документацию, связанную с продажей акций. По закону Трамп может не раскрывать информацию о своих финансах до мая 2018 года.

Издание пишет, что продажа акций позволит уменьшить вероятность конфликтов, когда Трамп станет президентом.