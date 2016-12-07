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Экс-глава Киевэнергохолдинга задержан с именными часами от Путина

Среда, 7 декабря 2016, 13:25

Прокуратура Киева совместно с Национальной полицией и СБУ в рамках дела о растрате государственных средств в особо крупном размере задержала экс-руководителя Киевэнергохолдинга Юрия Бондаря.

Об этом сообщил в своем Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, Бондарь причастен к отчуждению акций, принадлежащих общине столицы.

Генпрокурор заявляет, что задержанный готовился к бегству на территорию т. н. "ДНР".

"Найденные при обыске именные часы от Путина – красноречивое свидетельство союза пятой колонны и криминала", – заявил Луценко.



Украинская правда

Темы: прокуратураКиев
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