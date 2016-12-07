Экс-глава Киевэнергохолдинга задержан с именными часами от Путина
Среда, 7 декабря 2016, 13:25
Прокуратура Киева совместно с Национальной полицией и СБУ в рамках дела о растрате государственных средств в особо крупном размере задержала экс-руководителя Киевэнергохолдинга Юрия Бондаря.
Об этом сообщил в своем Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.
По словам Луценко, Бондарь причастен к отчуждению акций, принадлежащих общине столицы.
Генпрокурор заявляет, что задержанный готовился к бегству на территорию т. н. "ДНР".
"Найденные при обыске именные часы от Путина – красноречивое свидетельство союза пятой колонны и криминала", – заявил Луценко.
Украинская правда