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Российский депутат требует проверить "Медузу" на экстремизм

Среда, 7 декабря 2016, 15:09

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить статью издания "Медуза" на предмет пропаганды экстремизма и терроризма.

Поводом послужила статья Ильи Азара "Когда вернетесь, мы вас убьем" от 6 декабря, в которой рассказывается о чеченцах, которые пытаются бежать в Европу через Брест, сообщает Life.ru со ссылкой на текст обращения.

Помощник депутата Илья Евстигнеев подтвердил "Медузе" факт подачи запроса. В Генпрокуратуре сообщили, что запрос не зарегистрирован: обращения регистрируют в течение 3-х дней.

По мнению Милонова, в материале приводятся "противоречивые и неоднозначные утверждения, которые создают негативный образ Российской Федерации и Чеченской Республики в частности".

Политик считает, что журналист оправдывает действия боевиков на территории Северного Кавказа и очерняет образ правоохранительных органов и спецподразделений РФ, даже не пытаясь быть нейтральным.

В случае подтверждения нарушения законодательства депутат Госдумы просит привлечь к ответственности и оштрафовать как Илью Азара, так и тех, кто допустил публикацию репортажа.

"Очевидно, что целью публикации является создание очередной информационной провокации, направленной на подрыв единства нашей страны и поощрение террористических радикальных организаций", – заявил Милонов.

"Ресурс, откровенно говоря, "сливная помойка". Честно говоря, из подобия ультралиберального СМИ "Медуза" превратилась в откровенную заказуху", – сказал он "Лайфу".  

По мнению парламентария, для статьи "взяли откровенных уголовников, которые врут, и выдали их за неких беженцев". "Это такая иллюстрация "зверской Рашки", которая мучает нацменьшинства и всех остальных", – заявил Милонов.

По данным Азара, в Бресте люди Рамзана Кадырова запугивают беженцев, угрожая их родственникам, а в Чечне притесняют не только вахабитов и противников Кадырова, но и всех тех, кто воевал в 90-е годы на стороне Ичкерии.

Кадыров заявлял, что в Бресте находятся не чеченские беженцы, а "заложники спецслужб европейских стран, которые соблазняют чеченцев рассказами о райской жизни".

"Медуза" – едва ли не единственное СМИ в России, которое не контролируют власти. Издание публикует альтернативные к официальной пропаганде позиции. Зарегистрировано это интернет-издание в Латвии.

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Темы: РосcияСМИсвобода слова
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