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Чиновник, которого проверяли ГПУ и НАПК, возглавил ключевое агентство

Среда, 7 декабря 2016, 17:29

Кабинет Министров назначил Антона Янчука председателем Национального агентства по розыску и возврату полученных от коррупционных преступлений активов.

Об этом агентству "Украинские новости" сообщил информированный источник.

"Сегодня (7 декабря) Кабмин одним распоряжением уволил Янчука с должности заместителя министра юстиции и другим – назначил его главой Нацагентства", – сообщил он.

32-летний Янчук был назначен Кабинетом министров заместителем министра юстиции 21 января 2015 года. До этого (с 21 мая 2014 года) он занимал должность замминистра по вопросам европейской интеграции в Министерстве юстиции.

В 2005-2008 годах он работал юристом адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Грамацкий и партнеры", а в 2008-2013 годах - старшим юристом ООО "Адвокатская компания "МЛГруп".

Как известно, в сентябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по материалам Генпрокуратуры начало проверку наличия конфликта интересов в действиях Янчука.

До этого заместитель председателя НАПК Руслан Рябошапка сообщил о неназванном чиновнике Минюста, который инициировал служебное расследование в отношении самого себя и сам же его провел, придя к выводу об отсутствии нарушений.

Позже "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что речь идет о Янчуке.

Темы: НАПКГенпрокуратураКабинет министров
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