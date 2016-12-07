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Порошенко: Найден компромисс относительно механизма приостановления безвиза

Среда, 7 декабря 2016, 18:40

Президент Петр Порошенко сообщил, что компромисс относительно механизма приостановления безвиза найден.

Об этом говорится в сообщении президента на официальной Facebook-странице.

"Обнадеживающие новости из Брюсселя по результатам моих постоянных контактов с лидерами ЕС. Компромисс относительно механизма приостановления безвиза найден. Теперь слово за Советом ЕС на уровне послов и Европарламентом", - отметил Порошенко.

Он добавил, что держит вопрос под особым вниманием.

О том, что межинституциональные переговоры между Европейским парламентом и Советом ЕС относительно так называемого механизма приостановления завершились успешно, сообщил также брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк.

"Белый дым! Есть соглашение между Европарламентом и Советом по механизму приостановления", – написал он.

Таким образом, институты ЕС договорились о механизме приостановки безвизового режима для отдельных стран от которого зависит предоставление безвиза для Украины и Грузии.

Согласование позиций между ЕП и Советом ЕС позволяет вынести его на утверждение 8 декабря комитетом по гражданским свободам и внутренним делам Европарламента (LIBE).

Как известно, комитет уже внес этот вопрос в повестку заседания 8 декабря.

После утверждения дальнейшего голосования на пленарном заседании Европарламента.

Наиболее вероятно, голосование в Европарламенте относительно безвизового режима для Украины и Грузии может состояться 18 января, по Косово подобных прогнозов нет.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Дональд Туск направил письмо президенту Европейского парламента Мартину Шульцу, в котором призвал как можно скорее договориться о механизме приостановки.

Ранее стало известно, что страны-члены ЕС ждут на уступки со стороны Европейского парламента.

В частности, речь шла о споре в отношении определения категорий лиц, на которых распространяется приостановление на первом этапе.

Украинская правда, Европейская правда

Темы: Порошенко
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