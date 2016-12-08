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Климкин: Россия хочет легализовать свой контроль на Донбассе

Четверг, 8 декабря 2016, 13:19

Число жертв российской военной агрессии на Донбассе достигло 10 тысяч, а Москва использует войну как механизм давления на Европу.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на министерском заседании ОБСЕ, сообщает из Гамбурга корреспондент "Европейской правды".

"Количество жертв российской войны против Украины возросло до 10 тысяч человек. Сотни остаются в незаконном заключении на оккупированных территориях и в Крыму. Около 1,7 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними переселенцами", - рассказал он.

Климкин утверждает, что на переговорах по урегулированию на Донбассе Россия давит на партнеров, используя угрозу эскалации конфликта.

"Когда Россия соглашается на прекращение огня только после политических уступок Украины, и под этими уступками она видит легализацию контроля России на Донбассе, это для нас неприемлемо и полностью противоречит Минским соглашениям", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось, в выступлении на заседании ОБСЕ Павел Климкин заявил, что санкции против России должны оставаться, пока РФ не уйдет из Крыма.

Темы: МИДРосcия
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