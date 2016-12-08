Боевики в четверг совершили 11 обстрелов по позициям сил АТО

В четверг боевики совершили 11 обстрелов по позициям украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Утром российско-оккупационные войска начали обстрел наших позиций из 120 миллиметровых минометов в районе поселка Пески, что на Донецком направлении. Позже весь огонь вражеских минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия было сосредоточено исключительно на Мариупольском направлении", - сказано в сообщении.

Согласно информации, под огонь попали: Широкино, Талаковка, Марьинка, а по Водяному боевики вели огонь 4 раза. По Марьинке огонь вел снайпер.

Украинская правда