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Швейцария продлила на год заморозку миллионов Януковича

Пятница, 9 декабря 2016, 15:24
Швейцария продлила на год заморозку миллионов Януковича
скриншот видео

Швейцария продлила на год замораживание счетов экс-президентов Туниса, Египта и Украины и лиц, связанных с ними.

Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета Швейцарии.

"На своем заседании 9 декабря Федеральная совет решил продлить на год замораживание всех счетов в Швейцарии поваленных президентов Бен Али (Тунис), Хосни Мубарака (Египет) и Виктора Януковича (Украина) и их окружения и других лиц, тесно связанных с ними" - говорится в сообщении.

Целью такого решения предоставления дополнительного времени для уголовных расследований в соответствующих странах.

Швейцария заморозила активы Януковича в 2014 году сроком на три года. Срок действия этих санкций истекает в феврале 2017 года. Речь идет о заморозке активов на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн).

"Уголовные расследования были инициированы относительно большого количества лиц, попавших под действие этого процеса (заморозки счетов - ред.) и в Швейцарии были обращения предоставить соответствующее юридическое содействие. Эти обращения принесли существенные промежуточные результаты, хотя нужно больше времени для возбуждения уголовных дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незадолго до окончания срока действия заморозки счетов в начале 2018 Федеральный совет Швейцарии проведет повторную оценку ситуации и решит, продолжать замораживание счетов и в дальнейшем.

Европейская правда

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Темы: ЯнуковичсанкцииШвейцария
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