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Боевики в пятницу совершили 14 обстрелов сил АТО

Пятница, 9 декабря 2016, 18:59

Боевики в пятницу 14 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, ночью и утром обстрелы происходили на Луганском направлении.

"Под огонь гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали Крымское, Новотошковское и урочище Шарив Кут. Снайпер вел огонь вблизи Желтого", - сказано в сообщении.

Чуть позже обстрелы начались на Мариупольском направлении. "Из минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты 5 раз вели огонь по Широкино. Здесь же стрелял и снайпер", - добавили в пресс-центре.

Также из 82-миллиметровых минометов обстреливали Красногоровку, а из гранатометов - Новотроицкое. По Широкино огонь вела и 122 миллиметровая артиллерия.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли Авдеевку.

Украинская правда

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Темы: АТО
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