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В КНДР заявили о завершении разработки межконтинентальной ракеты

Понедельник, 2 января 2017, 06:37

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на "завершающей стадии" разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом он сообщил в телевизионном новогоднем обращении, передает "Радио Свобода".

Ким Чен Ын заявил, что в 2016 году "выросла ядерная сила" Северной Кореи и вскоре у государства будет межконтинентальная баллистическая ракета.

Между тем действующий лидер Южной Кореи, премьер-министр и исполняющий обязанности президента Хван Кйо Ан сказал в своем новогоднем обращении, что его страна будет существенно увеличивать военные расходы в условиях противостояния с Северной Кореей.

В прошлом году Северная Корея провела два испытания ядерного оружия и многочисленные испытания баллистических ракет.

Пхеньян в последнее время достиг значительных успехов в создании баллистических ракет, но пока не ясно, насколько нынешнее заявление лидера Северной Кореи соответствует реальности.

В конце декабря сообщалось, что к 2020 году  КНДР сможет разработать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДР
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