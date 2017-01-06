Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ вызывает Губарева на допросы

Пятница, 6 января 2017, 13:04

Служба безопасности Украины вызывает на допрос бывшего самопровозглашенного "губернатора" Донецкой области Павла Губарева 11-13 января.

Повестка опубликованы в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" 6 января, передают "Українські новини".

СБУ ожидает Губарева 11, 12-го и 13 января в Киеве для проведения следственных и процессуальных действий.

Указано, что он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций.

 
Павел Губарев

Как известно, в феврале 2016 года разведка Министерства обороны заявила, что "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко назначил Губарева "мэром" Ясиноватой.

Губарев в октябре 2014 был госпитализирован в результате обстрела его автомобиля неизвестными в Донецкой области.

В мае 2014 года СБУ объявила в розыск Губарева, известного также как лидера так называемого "Народного ополчения Донбасса".

Темы: СБУсепаратизмДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: