СБУ вызывает Губарева на допросы

Служба безопасности Украины вызывает на допрос бывшего самопровозглашенного "губернатора" Донецкой области Павла Губарева 11-13 января.

Повестка опубликованы в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" 6 января, передают "Українські новини".

СБУ ожидает Губарева 11, 12-го и 13 января в Киеве для проведения следственных и процессуальных действий.

Указано, что он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций.

Павел Губарев

Как известно, в феврале 2016 года разведка Министерства обороны заявила, что "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко назначил Губарева "мэром" Ясиноватой.

Губарев в октябре 2014 был госпитализирован в результате обстрела его автомобиля неизвестными в Донецкой области.

В мае 2014 года СБУ объявила в розыск Губарева, известного также как лидера так называемого "Народного ополчения Донбасса".