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Адвокат: Институт сердца Тодурова за месяц "наварил" на лекарствах 148 тысяч

Пятница, 6 января 2017, 13:14
Адвокат: Институт сердца Тодурова за месяц наварил на лекарствах 148 тысяч

Институт сердца Министерства здравоохранения Украины в ноябре - декабре 2016 года трижды закупал препарат "Цефопектам" по завышенным ценам, переплата составила 148,32 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Евгения Закревская.

Так, ссылаясь на данные в системе Prozorro, Закревская выяснила, что Институт сердца 23 декабря 2016 закупил препарат Цефопектам производства Борщаговского фармацевтического завода на общую сумму 197614,92 грн. (1821 флакон) по 108,52 грн в ООО "Галафарм".

"Интересно, что это очевидно привилегированная цена, специально для светил кардиохирургии, так как обычным покупателям та же ООО "Галафарм" продает этот же препарат того же производителя по 68,52 грн", - написала Закревская.

Переплата, по подсчетам адвоката, составила (108,52-64,3) * 1821 = 80524,62 грн. или 68%

25 ноября тот же Институт сердца тоже покупал Цефопектам, переплата составила (107,54 - 64,3) * 600 = 25944 грн. или 67%

И еще одна закупка состоялась 23 ноября 2016 на 175 100 грн различных препаратов от ООО "Галафарм", среди которых снова 245 флаконов цефопектама по 107,54 грн. Ппереплата - 41855,8 грн. или 31%

"Собственно всего на трех закупках в течение месяца наваривают 148324,42 грн. Делимся с ООО "Галафарм" и вуаля ... Средний процент переплаты - 52%", - написала Закревская.

Она напомнила, что закупки Института сердца (который является государственным учреждением) впервые в этом году передали международным компаниям.

Как известно, ранее между директором Института сердца, известным кардиохирургом Борисом Тодуровым и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун возник конфликт.

За время, пока разгорался конфликт, свою поддержку Борису Тодурову выразил кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.

Украинская правда

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Темы: Минздрав
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