Полторак объявил выговор 7 офицерам командования АТО

Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования антитеррористической операции за ненадлежащее размещение и перевозку военнослужащих – участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.

Об этом сообщает в пятницу советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

По словам Бирюкова, приказом министра обороны наказано 7 офицеров высшего звена командования АТО, включая строгий выговор одному генерал-лейтенанту.

После награждения бойцов 54-й бригады в Мариуполе президент Петро Порошенко дал распоряжение министру обороны доставить их в места дислокации на вертолете, но этому помешали погодные условия.

"Попытка была – в штабе АТО есть телеграмма из Мариуполя об отправке вертушки. И действительно погда была нелетная и никто в этой стране не может заставить пилотов лететь, если у них нет допуска по погодным условиям", – пишет советник президента.

В автомобиле КрАЗ не работали три обогревателя из трех.



"Такую машину нельзя было выпускать в рейс", - пишет Бирюков.



Таким образом военные были вынуждены встречать Новый год в аэропорту Мариуполя.

юрий бирюков

"Можно было проблемой перевозки 1-го января заняться оперативнее, а не после того, как молнии засверкали по всем фронтам", – добавил он.

Полторак в свою очередь сообщил в Facebook, что знакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.

"Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", – написал он.

Украинская правда