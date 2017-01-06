Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак объявил выговор 7 офицерам командования АТО

Пятница, 6 января 2017, 16:42

Министр обороны Степан Полторак объявил дисциплинарные взыскания 7 офицерам командования антитеррористической операции за ненадлежащее размещение и перевозку военнослужащих – участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.

Об этом сообщает в пятницу советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

По словам Бирюкова, приказом министра обороны наказано 7 офицеров высшего звена командования АТО, включая строгий выговор одному генерал-лейтенанту.

После награждения бойцов 54-й бригады в Мариуполе президент Петро Порошенко дал распоряжение министру обороны доставить их в места дислокации на вертолете, но этому помешали погодные условия.

"Попытка была – в штабе АТО есть телеграмма из Мариуполя об отправке вертушки. И действительно погда была нелетная и никто в этой стране не может заставить пилотов лететь, если у них нет допуска по погодным условиям", – пишет советник президента.

В автомобиле КрАЗ не работали три обогревателя из трех.

"Такую машину нельзя было выпускать в рейс", - пишет Бирюков.

Таким образом военные были вынуждены встречать Новый год в аэропорту Мариуполя.

 
Размещены они были в терминале аэропорту Мариуполя. Вместе с личным составом 131 батальона охраны. Не курорт, но и не "холодный и пустой ангар"
юрий бирюков

"Можно было проблемой перевозки 1-го января заняться оперативнее, а не после того, как молнии засверкали по всем фронтам", – добавил он.

Полторак в свою очередь сообщил в Facebook, что знакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.

"Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", – написал он.

Украинская правда

Темы: АТОМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: