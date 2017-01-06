"Все кончено": Конгресс США официально утвердил победу Трампа

Конгресс Соединенных Штатов на совместном заседании обеих палат официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах.



Заседание состоялось в пятницу, передает "Укринформ".



"Все кончено", – отметил, ударяя молотком по трибуне после голосования вице-президент США Джо Байден, который также формально является главой Сената.



В этот момент республиканцы аплодировали стоя.



Во время процедуры голосования несколько представителей Демократической партии пытались оспорить решение Коллегии выборщиков, подчеркивая, что вмешательство России повлияло на результат выборов.



В частности, конгрессмен Джим Макховерн выразил свое возражение по этому поводу. Его позицию поддержали конгрессмены Джейми Раскин, Премила Даяпал и еще несколько конгрессменов. Однако председательствующий на заседании Байден отклонил этот призыв, поскольку его не поддержали в Сенате.



По процедуре, любой из законодателей может выразить свое возражение во время голосования. Однако оно будет иметь силу только в случае, если его поддержат в обеих палатах Конгресса США.



"Незачем дискутировать – если возражение не подписано сенатором, оно не может быть учтено", – отметил в этой связи Байден.



Таким образом, последней формальной процедурой, которая утвердит Трампа на посту президента США, остается церемония его инаугурации, которая назначена на 20 января.



Во время голосования был также утвержден Майк Пенс на посту вице-президента США.