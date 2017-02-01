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Омелян не собирается уходить в отставку

Среда, 1 февраля 2017, 12:36
Омелян не собирается уходить в отставку

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не собирается уходить в отставку.

Об этом "Украинской правде" сообщил высокопоставленный источник в министерстве, объясняя слова Омеляна, что "кто-то будет новый – либо министр, либо глава Укрзализныци".

"Нет, министр никуда не уходит", – заявил собеседник.

"Просто министр расставил правильные акценты: если возник такой конфликт, то кто-то будет новый – либо глава железной дороги, или министр. Омелян уходить не намерен", – добавил он.

Как известно, у министра инфраструктуры Владимира Омеляна усугубляется конфликт с руководителем "Укрзализныци", ранее польским музыкантом Войцехом Балчуном.

Неделю назад они выясняли отношения прямо на заседании Кабинета министров: Омелян критиковал работу Балчуна, но премьер-министр Владимир Гройсман заступился за руководителя "Укрзализныци".

В выходные руководитель Мининфраструктуры даже говорил с президентом по поводу Балчуна.

31 января Омелян на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации заявил по этому поводу: "Кто-то будет новый – либо министр, либо глава "Укрзализныци".

По словам министра, работа Балчуна на должности главы правления "Укрзализныци" дискредитирует идею конкурсов и назначения высоких зарплат управляющим госкомпаниями.

Роман Кравец, УП

Темы: МининфраструктурыУкрзализныцякадрыКабинет министров
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