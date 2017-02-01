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Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему под Авдеевкой

Среда, 1 февраля 2017, 19:32

Президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизилу.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Высокой государственной наградой капитан Андрей Кизил отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - сказано в сообщении.

Кроме того, президент подписал указ о награждении орденом Богдана Хмельницкого III степени 7 военнослужащих. Еще 41 военнослужащему присвоил орден "За мужество" I и III степени. 10 из 48 военных были награждены посмертно.

Украинская правда

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Темы: наградыПорошенкоВооруженные силы
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