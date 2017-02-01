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Матиос: В квартире экс-министра обороны нашли секретные военные документы

Среда, 1 февраля 2017, 22:36

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет об изъятии секретных военных документов в ходе обыска квартиры бывшего министра обороны Павла Лебедева.

Об этом он сообщил в интервью 112 телеканалу.

"(Изъяты) вещи, подпадающие под признаки документов с грифом "совершенно секретно" и "секретно". Так как эти документы связаны с обороноспособностью страны и многими ее составляющими", - сказал он.

Матиос отметил, что экспертиза изъятых документов должна завершиться в марте-апреле текущего года.

Как известно, в августе 2016 года заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители провели обыск в квартире Лебедева.

Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне Евромайдана.

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Темы: ГенпрокуратураМинобороныМатиос
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