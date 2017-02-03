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Bellingcat: Боевики стреляют из "Градов" из жилых кварталов Донецка

Пятница, 3 февраля 2017, 05:05

Международная группа следователей Bellingcat проанализировала спутниковые снимки, видео, отчеты ОБСЕ, сообщения дончан в сооцсетях и пришла к выводу, что боевики "ДНР" стреляют из РСЗО, установленных в жилых кварталах Донецка.

Об этом говорится в докладе следователей, опубликованном 2 февраля.

"Приведенный массив информации явно свидетельствует о том, что как минимум 31 января и 1 февраля 2017 года из района гипермаркета "Ашан" в контролируемом сепаратистами Донецке неоднократно осуществлялись пуски РСЗО. Положение мест пуска в глубине территории так называемой "ДНР", а также направление огня (Авдеевка) ясно указывает на то, какая сторона конфликта ответственна за эти атаки", - говорится в докладе.

"Одно из мест пусков находится в 200 метрах к востоку от гипермаркета, и менее чем в 500 метрах от школы и жилых домов. Второе место пуска непосредственно примыкает к трассе, на расстоянии примерно 600 метров от промышленной зоны и на 1000 метров от жилого квартала. Некоторые из атак осуществлялись днем, когда по объездной дороге двигались гражданские автомобили", - считают следователи.

Следователи Bellingcat уверены, что жилые кварталы боевики выбрали специально, чтобы подвергнуть риску жизнь мирных жителей.

"Учитывая близость обоих мест пусков к расположенной в этой местности гражданской инфраструктуре, любая украинская контратака, призванная подавить огонь РСЗО, автоматически подвергла бы риску жизни гражданских лиц, проживающих в этом районе. Для пусков наверняка использовались реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", шасси которых позволяют машинам передвигаться по бездорожью. Таким образом, вполне можно было использовать другое место пуска. Однако неоднократное использование места пуска в 200 метрах к востоку от гипермаркета "Ашан" ясно указывает на то, что эта местность была выбрана специально, а жизни гражданских лиц были намеренно подвергнуты риску", - отмечается в докладе.

 

Два кадра с видео, на которых видны ракеты в небе над жилыми кварталами Донецка

Темы: ДонецкАТО
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