WP: Трамп сказал Тимошенко, что не отменит санкций против РФ

Издание The Washington Post сообщило о том, что президент США Дональд Трамп заявил лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, что США не будут отменять санкции против России и продолжат следить за конфликтом в Украине.

Об этом издание сообщает со ссылкой на представителей команды Тимошенко, которая находилась в Вашингтоне для участия в Национальном молитвенном завтраке.

По данным СМИ, Белый дом выступил с заявлением, которым подтвердил, что короткий разговор между Трампом и Тимошенко перед молитвенным завтраком во время фотосессии в четверг, 2 февраля, имел место.

Отмечается, что при этом "никаких формальных гарантий (относительно санкций) не было дано", а Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены насилием в восточной Украине.

Издание также ссылается на замглавы "Батькивщины" Григория Немырю, который также находился в Вашингтоне и подтвердил, что разговор имел место, но о том, что именно заявил Трамп, не сообщил.

"Тимошенко не будет давать никаких дальнейших комментариев из уважения к частной природе беседы с Трампом", - отметил он.

В пресс-службе лидера "Батькивщины" в настоящений момент от комментариев УП воздержались.

В свою очередь Джефф Бирнбаум, президент BGR Public Relations, которая представляет Украинский Национальный совет реформ, заявил: "Как участник молитвенного завтрака, Тимошенко, наверное, ожидала президента Трампа в коридоре рядом с уборной в надежде поймать его для рукопожатия".

"Не было никакой встречи. Президент пожимал руки многим и одной из них, наверное, была Тимошенко", - заявил Бирнбаум, пишет Рolitico.

В США для участия в ежегодном молитвенном завтраке с Дональдом Трампом отправились народные депутаты, среди которых Юлия Тимошенко, Юлия Левочкина, Павел Унгурян, Георгий Логвинский, Валерий Карпунцов и Оксана Билозир, а также глава САП Назар Холодницкий.

Молитвенный завтрак с президентом США проводится ежегодно, событие имеет закрытый характер, участие в нем можно принять по приглашению администрации или на платной основе.

Как известно, на 4 февраля в графиках президентов США и Украины запланирован телефонный разговор, который должен состояться в 16:45 (23:45 по киевскому времени).

Украинская правда