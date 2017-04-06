Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", голосование состоялось во время второй части пленарной сессии ЕП.

За проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования, проголосовало большинство депутатов Европарламента.

В свою очередь президент Украины в это время участвовал в Киевском форуме.

Напомним, 5 апреля в Европарламенте прошли дебаты по украинскому вопросу. Представители ключевых фракций ЕП (Европейской народной партии, социал-демократы, АЛДЕ, "зеленые", консерваторы) заявили, что Украина, по их мнению, "заслуживает отмены виз".

В то же время, представители праворадикальных фракций выступили против принятия данного решения.

После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

На сайте ЕП опубликована статья с подробным описанием графика и позициями отдельных игроков ЕС.