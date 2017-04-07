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СБУ разоблачила незаконное вмешательство в работу сетей ГМС

Пятница, 7 апреля 2017, 00:16
СБУ разоблачила незаконное вмешательство в работу сетей ГМС

Сотрудники СБ Украины разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой структуры в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники СБ Украины обнаружили серверное оборудование в одном из столичных частных предприятий, которое имело доступ к сети Государственной миграционной службы с одновременным выходом в Интернет. По предварительному заключению экспертов, это имеет признаки несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы ГМС и создает условия для утечки информации с ограниченным доступом.

Главным следственным управлением СБУ проводится досудебное следствие в уголовном производстве, в рамках которого установлено, что в 2014-2015 годах специализированное госпредприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для Государственной миграционной службы (ГМС). Во время выполнения контракта, по предварительному сговору с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи часть денег была присвоена.

Из-за оборудки  и ненадлежащего исполнения технического задания, несанкционированный доступ в информационную сеть ГМС остался у некоторых субподрядчиков.

СБ Украины во время досудебного следствия не осуществляла следственных действий в помещении Центра обработки информации Государственной миграционной службы и не изымала серверное оборудование, говорится в сообщении.

В результате следственных действий СБУ у одного из операторов связи, 6 апреля временно приостановлено оформление и выдача биометрических документов в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) и "Паспортных сервисах" на всей территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное предприятие "Документ" сообщило о временной приостановке работы всех своих центров "Паспортный сервис", где осуществляется оформление заграничных паспортов и ID-карт, но Государственная миграционная служба продолжает выдавать паспорта.

Темы: паспорт
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