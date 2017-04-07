Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко решила, что проверка финансирования ее партии давлением

Пятница, 7 апреля 2017, 15:49

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что проверка финансирования партии со стороны НАПК является давлением на оппозицию.

Об этом она заявила в комментарии УП, отвечая на вопрос о расследовании движения "Честно".

"Взялись контролировать настоящую оппозиционную партию из НАПК. Вы знаете, что НАПК было сформировано Народным фронтом, сейчас Корчак больше под президентом. Она получила команду убить госфинансирование "Батькивщины". Они взяли движение "Честно", там много людей, которые сотрудничают с Народным фронтом. Как движение "Честно" получило базу данных, если она есть только у НАПК и они ходили по людям? ", - возмутилась она.

"Я убеждена, что люди (делающие взносы – УП) просто боятся рассказывать и возможно оказывается давление. Могут быть и подставные лица, вы понимаете, что мы не контролируем, кто вносит (деньги - УП) на счет, мы же не можем людей держать за руку", - отметила Тимошенко.

"Возможно история, когда собираются членские взносы областной парторганизации, а затем вносятся на счет через людей, которые согласятся их внести, так как не каждый сегодня согласится такой крайней оппозиционной партии делать взносы, потому что люди боятся расправы", - считает Тимошенко.

Также лидер Батькивщины отметила, что на сегодняшнем заседании заседание НАПК рассматривали вопрос об открытии уголовного производства по финансировании "Батькивщины".

"И там как раз голосованием членов агентства голосовали против открытия уголовного производства", - отметила Тимошенко.

В то же время источники "Украинской правды" в НАПК рассказали, что члены НАПК Руслан Радецкий и Руслан Рябошапка при поддержке нескольких депутатов из фракции Батькивщина, которые были на заседании, просили изменить квалификацию правонарушения.

"Партию подозревают в предоставлении ложной информации в отчете. На заседании мы решили направить все имеющиеся материалы в Нацполицию, чтобы они сами определили, открывать уголовное производство, или нет", - отметил источник в НАПК.

Как известно, НАПК должен проверять достоверность данных партий об их финансировании.

Темы: ТимошенкоНАПКБатькивщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Тимошенко
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Украина и ее "если бы"
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: