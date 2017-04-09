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"Документ" снова не выдает загранпаспорта

Воскресенье, 9 апреля 2017, 11:42
Документ снова не выдает загранпаспорта

Государственное предприятие "Документ" вновь прекратило оформление и выдачу заграничных паспортов.

Об этом сообщил пресс-секретарь сервисного центра "Документ" Владимир Полищук в эфире канала "112 Украина" в воскресенье.

По его словам, оформление и выдача загранпаспортов осуществляются только подразделением Государственной миграционной службы.

"В связи с тем, что СБУ проводятся сейчас следственные действия, в минувший четверг после обеда работа по оформлению и выдаче загранпаспортов ГП "Документ" (это наши центры обслуживания граждан "Паспортный сервис"), а также центрами предоставления административных услуг при райгосадминистрациях прекращено. В пятницу до обеда еще удалось как-то возобновить работу, но все же следственные действия продолжаются, поэтому пока руководство Миграционной службы разместило на своем официальном сайте информацию о том, что пока работа по выдаче загранпаспортов прекращена", - сказал он.

Полищук отметил, что в Киеве работа ГП "Документ" должна восстановиться во вторник. Сейчас совместно с управлением специальной связи проводятся мероприятия по восстановлению этой работы.

После этого в течение недели должна быть восстановлена выдача паспортов в других регионах.

"Во вторник есть прогноз, что начнут работу центры предоставления админуслуг и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" (в Киеве - ред.), и до следующего вторника начнут все центры обслуживания граждан в Украине, которых у нас сейчас 26. Конечно, центры предоставления админуслуг также будут работать. Начнется восстановление работы с Киева, затем остальных крупных городов, где тоже очень большой спрос на загранпаспорта, и дальше меньшие города", - рассказал Полищук.

Он также отметил, что в пятницу до обеда в центре "Паспортный сервис" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве было почти втрое больше людей, чем обычно.

Как сообщалось, в четверг Государственное предприятие "Документ" сообщило о временной приостановке работы всех своих центров "Паспортный сервис", где осуществляется оформление заграничных паспортов и ID-карт.

По словам пресс-секретаря "Документа" Владимира Полищука, в рамках уголовного производства СБУ изъяла некоторое оборудование коммуникационной компании, которая обеспечивает спецсвязь.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что действия сотрудников спецслужбы "не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов".

Утром пятницы ГП "Документ" в полном объеме возобновило свою работу.

Украинская правда

Темы: паспорт
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