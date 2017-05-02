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В Одессе проверяют "заминирования", пророссийские активисты заявляют об обысках

Вторник, 2 мая 2017, 11:03

В Одессе полицейские проверяют два сообщения о заминировании.

Как сообщает полиция Одесской области, в 10.30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета им. Мечникова, а через четыре минуты поступило еще одно сообщение о заминировании Одесского Национального политехнического университета.

На указанные места выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками.

Проверка обоих университетов продолжается.

Вместе с тем, как сообщает "Интерфакс-Украина", правоохранители проводят обыски у некоторых пророссийских активистов в Одессе.

В частности, о проведении обыска сообщил один из лидеров пророссийских активистов Морис Ибрагим. "Друзья, у меня проводится обыск", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, СМИ сообщают, что обыски проводятся сотрудниками СБУ по двум, а по другим данным – по пяти адресам.

Вместе с тем, в пресс-службе управления СБУ в Одесской области агентству не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения обысков.

"На сегодня запланировано большое количество следственных мероприятий. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения таких мероприятий у конкретного лица", - сказала агентству пресс-секретарь УСБУ Анна Шевчук.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесса
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