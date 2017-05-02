Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесса: с Куликова поля эвакуировали людей из-за "минирования". Есть задержанный

Вторник, 2 мая 2017, 13:18
Одесса: с Куликова поля эвакуировали людей из-за минирования. Есть задержанный
Фото полиции Одесской области

Полиция проводит эвакуацию граждан с Куликова поля в Одессе из-за сообщения о заминировании Дома профсоюзов. Задержан мужчина, который вел себя агрессивно по отношению к полицейским.

Об этом сообщил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, после получения сообщения о заминировании полиция создала коридор и попросила людей отойти, чтобы кинологи и взрывотехники могли обследовать территорию.

 
Фото полиции Одесской области

Однако группа граждан отказалась отойти, и полиция их оттеснила, чтобы освободить проход для кинологов и взрывотехников.

 

"Один из граждан начал агрессивно вести себя по отношению к полицейским, он был задержан за злостное неповиновение полиции. Сейчас он доставлен в один из территориальных отделов полиции. В дальнейшем его действиям будет дана правовая квалификация", - сказал Тракало.

 

Он отметил, что полиция в очередной раз призывает граждан выполнять законные требования полицейских, поскольку они направлены на обеспечение охраны общественного порядка.

В 13:25 спикер Нацполиции добавил, что полиция быстро проверила сообщение о заминировании. Взрывчатки не нашли, людей будут снова пускать на Куликово поле.

Екатерина Тищенко, УП

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Одесса
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский
Атака в Одесской области: попали в зерновой терминал порта, поврежденные дома, пожар на складах
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: