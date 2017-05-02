Полиция подытожила Первомай: 91 акция, без серьезных нарушений безопасности

Участие в 91 массовом мероприятии, которые прошли 1 мая в Украине, приняли более 19,1 тыс. человек, массовые мероприятия прошли без серьезных нарушений публичной безопасности и порядка.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины 2 мая.

По данным НП, наиболее многолюдными были мероприятия в Херсонской области и в Киеве, где зафиксировано 6 и 3,5 тысячи человек соответственно.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 4900 правоохранителей - 3,5 тысячи полицейских и более 1400 военнослужащих Нацгвардии.

"В целом массовые мероприятия прошли без серьезных нарушений публичной безопасности и порядка, конфликтов между участниками массовых акций в Виннице и Харькове удалось не допустить", - сообщили в полиции.

Также в НП отметили, что в Херсоне начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) по факту повреждения неизвестными окна офиса политсилы и забрасывания в помещение дымовых шашек.