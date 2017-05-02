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Кремль: Путин и Трамп поговорили о Сирии, КНДР и встрече на G20

Вторник, 2 мая 2017, 23:18
Кремль: Путин и Трамп поговорили о Сирии, КНДР и встрече на G20

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили координацию действий двух стран в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, ситуацию вокруг КНДР и возможность организацию встречи в привязке к саммиту G20 в начале июле. 

Об этом вечером 2 мая сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран, акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - отмечается в сообщении. 

В частности, стороні договорились "активизировать диалог между главами МИД по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость".
"Цель - создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. ...  Также обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. ... Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы", - заявили в Кремле.

Также стороны "высказались ... в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге".

Темы: ПутинТрампСШАРосcия
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