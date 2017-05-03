В Сирии погиб российский подполковник

В Сирии погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Минобороны России.

Подполковник Бучельников был убит в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером. Военный посмертно представлен к государственной награде.

По данным Министерства обороны России, всего с начала операции в Сирии, с сентября 2015 года, погибли около 30 российских военнослужащих.

Согласно собранным Reuters материалам, потери российской стороны, включая наемников частных военных компаний, намного выше. По данным агентства, большинство погибших формально были не военнослужащими, а гражданскими, работающими в качестве частных лиц по контракту под началом российского военного командования. Москва официально не признавала присутствия наемников в Сирии.