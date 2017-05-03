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Тиллерсон назвал разговор Трампа с Путиным конструктивным

Среда, 3 мая 2017, 01:26

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон положительно оценил телефонный разговор между лидерами США и России во вторник, назвав его детальным и конструктивным.

Об этом он заявил во время выхода к прессе перед официальной встречей с министром иностранных дел Саудовской Аравии в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Это был очень конструктивный звонок. Двое президентов имели очень и очень положительный разговор и очень подробный обмен мнениями. Посмотрим, что будет дальше", - ответил глава внешнеполитического ведомства США на единственный вопрос, который успели поставить журналисты.

Как сообщалось, Путин и Трамп обсудили координацию действий США и России в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, ситуацию вокруг КНДР и возможность организации встречи в привязке к саммиту G20 в начале июля.

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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