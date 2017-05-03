Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Светлодарской дуге погибли трое бойцов

Среда, 3 мая 2017, 18:25
На Светлодарской дуге погибли трое бойцов

В зоне АТО в районе Светлодарской дуги во вторник погибли трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Трое наших ребят, спасая своего раненого собрата, героически погибли в районе Светлодарск дуги", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что один из бойцов, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако, парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте.

В комментарии УП в штабе уточнили, что это произошло во вторник.

Командование части организовало поиск военнослужащих.

"Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильного огневого противодействия противника. В настоящее время (день среды - УП) проводится процедура по возврату тел военнослужащих", - сообщили в штабе АТО.

При этом в штабе отметили, что боевики манипулируют общественным мнением и пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины: на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: