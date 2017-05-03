На Светлодарской дуге погибли трое бойцов

В зоне АТО в районе Светлодарской дуги во вторник погибли трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Трое наших ребят, спасая своего раненого собрата, героически погибли в районе Светлодарск дуги", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что один из бойцов, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако, парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте.

В комментарии УП в штабе уточнили, что это произошло во вторник.

Командование части организовало поиск военнослужащих.

"Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильного огневого противодействия противника. В настоящее время (день среды - УП) проводится процедура по возврату тел военнослужащих", - сообщили в штабе АТО.

При этом в штабе отметили, что боевики манипулируют общественным мнением и пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины: на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности.