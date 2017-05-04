Суд по делу Януковича начался с заявления адвокатов о вмешательстве Луценко
В Оболонском райсуде Киева началось подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
Заседание суда началось около 10 часов. Под зданием суда присутствуют активисты, которые требуют наказать Януковича.
В начале заседания адвокаты Януковича выступили с заявлением, в котором попросили суд отложить заседание.
"Нами были установлены обстоятельства незаконного вмешательства в систему автоматизированного распределения дел в суде", – отметил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
По его словам, защита 19 апреля подала заявление о вмешательстве в работу суда генпрокурора Юрия Луценко, а следовательно о совершении им уголовного нарушения.
Сердюк отметил, что 28 апреля суд обязал правоохранительные органы рассмотреть это дело.
Он также выразил удивление отсутствием в суде генерального прокурора.
Вместе с тем судья отметил, что если Апелляционный суд примет решение о направлении дела в другой суд, то такое решение будет исполнено. Пока же такого решения нет.
11 апреля в Оболонском суде сообщили, что определили состав суда, который будет рассматривать дело о государственной измене против экс-президента Януковича.
28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассмотреть дело Януковича.
Как известно, к Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.
В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.
Татьяна Кусок, УП