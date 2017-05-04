Суд по делу Януковича начался с заявления адвокатов о вмешательстве Луценко

В Оболонском райсуде Киева началось подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Заседание суда началось около 10 часов. Под зданием суда присутствуют активисты, которые требуют наказать Януковича.

Активисты требуют наказать Януковича фото романа кравца

Суд переполнен журналистами фото романа кравца

В начале заседания адвокаты Януковича выступили с заявлением, в котором попросили суд отложить заседание.

"Нами были установлены обстоятельства незаконного вмешательства в систему автоматизированного распределения дел в суде", – отметил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, защита 19 апреля подала заявление о вмешательстве в работу суда генпрокурора Юрия Луценко, а следовательно о совершении им уголовного нарушения.

Сердюк отметил, что 28 апреля суд обязал правоохранительные органы рассмотреть это дело.

Он также выразил удивление отсутствием в суде генерального прокурора.

Вместе с тем судья отметил, что если Апелляционный суд примет решение о направлении дела в другой суд, то такое решение будет исполнено. Пока же такого решения нет.

11 апреля в Оболонском суде сообщили, что определили состав суда, который будет рассматривать дело о государственной измене против экс-президента Януковича.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассмотреть дело Януковича.

Как известно, к Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Татьяна Кусок, УП