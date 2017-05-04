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Суд постановил выяснить, было ли вмешательство в дело Януковича

Четверг, 4 мая 2017, 10:48

Оболонский районный суд решил обратиться к государственному предприятию "Информационные судебные системы" с просьбой проверить, было ли вмешательство в автоматизированное распределение судей по делу Виктора Януковича.

Такое решение в четверг, 4 мая, на подготовительном заседании суда принял председательствующий судья Владислав Девятко.

"Мы не можем влиять ни на прокуратуру, ни на полицию. Поэтому мы можем лишь обратиться к ГП "Информационные судебные системы", - отметил он.

Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича. После этого он отметил, что судебное заседание продолжается.

Защита экс-президента подала заявление о том, что заседание нельзя продолжать из-за якобы вмешательства генпрокуратуры в систему автоматизированного распределения судей. Также защита утверждала, что прокуратура давит на суд, в частности заявлениями, что приговор по делу Януковича должен быть вынесен до 24 августа.

Представители обвинения возражали. "Мы не видим, как генеральный прокурор мог влиять на суд", - отметил прокурор Максим Крым.

11 апреля стало известно, что в Оболонском суде определили состав суда, который будет рассматривать дело о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича. Согласно данным сайта Оболонского суда, материалы поступили 10 апреля.

7 апреля Украинские новости со ссылкой на источник утверждали, что именно этот состав суда будет рассматривать дело Януковича.

В пресс-службе суда заявили, что дело поступило в суд в понедельник 10 апреля, а автоматическое перераспределение состоялось вечером в понедельник.

Роман Кравец, УП

Темы: Януковичсуд
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