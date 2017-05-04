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Радио Свобода обнародовало видео взрыва автомобиля ОБСЕ

Четверг, 4 мая 2017, 17:34

В сети опубликовано видео, где зафиксирован момент, когда во время проезда транспортного средства, перевозившего наблюдателей ОБСЕ на подконтрольной группировке "ЛНР" территории Луганской области, взорвалась придорожная бомба.

Запись опубликована на сайте Радио Свобода.

Видео, снятое с северной стороны от места инцидента, показывает две машины миссии ОБСЕ за несколько секунд до взрыва, затем камеру встряхивает - и изображение расфокусируется, после чего видно густой черный дым.

По информации корреспондента Радио Свобода Кристофера Миллера, запись редакция получила от "источника с украинской стороны".

Согласно его данным, дорога, где произошел взрыв, редко используется гражданскими-за близости к линии соприкосновения, но в расширенной версии видео видно еще третью неидентифицированную машину, которая проезжает по этой дороге через 9 минут в направлении взрыва.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили 28 апреля, что, по их мнению, подрыв автомобиля ОБСЕ на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины не был несчастным случаем, мину заложили намеренно.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой "ЛНР" части Луганщины подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Погиб американский фельдшер Джозеф Стоун - первый член миссии ОБСЕ, который умер за три года вооруженного конфликта на территории Украины.

Кроме того, тогда же были госпитализированы еще двое членов патруля миссии - граждане Германии и Чехии.

В группировке "ЛНР" обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ "подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу".

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей. Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.

Темы: ОБСЕ
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