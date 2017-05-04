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В ГПУ надеются, что суд над Лазаренко завершится до конца года

Четверг, 4 мая 2017, 20:19

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин ожидает завершения в США судебного процесса над бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко до конца текущего года.

Об этом он сказал в эфире "5 канала" в четверг вечером.

"До конца этого года мы ожидаем решения американского суда в деле Лазаренко, после этого мы ожидаем переговорный процесс с американцами по поводу возвращения (средств)", - отметил Енин.

При этом, по его словам, после завершения суда украденные средства можно будет вернуть в страну в течение периода от 6 месяцев до года.

Ранее Енин прогнозировал, что Украина сможет получить $280 млн из средств, незаконно выведенных за границу Лазаренко.

В США экс-премьер Украины Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 гг. В августе 2006 года он был приговорен калифорнийским судом к 9 годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления.

1 ноября 2012 года Лазаренко, который провел в заточении более 10 лет за финансовые махинации, вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.

В Генпрокуратуре Украины заявляли, что стоит Лазаренко вернуться в Украину, как он будет арестован. Адвокаты экс-премьера уточняют, что в Украине следователи инкриминируют ему около 50 уголовных эпизодов: дачу взятки, присвоение средств и злоупотребление положением.

Интерфакс-Украина

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Темы: ГенпрокуратураЛазаренкосуд
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