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Конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий $ 560 млн для Украины

Пятница, 5 мая 2017, 01:13
Конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий $ 560 млн для Украины

После нескольких недель политических переговоров и достижения компромиссов Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $ 1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября.

Об этом сообщает Укринформ.

Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 высказались против. Палата представителей проголосовала документ накануне, поэтому для окончательного вступления бюджета в силу, его должен подписать президент  США.

Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу истекает срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".

Обновленный бюджет предусматривает увеличение на $ 15 млрд расходов на оборону и дополнительные $ 15 млрд для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.

Среди прочего, в документе также определяется выделение не менее $ 560 465 млн в поддержку Украины, из них $ 150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".

Темы: СШАденьги
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