Бюджет фонда дочери Путина вырос в полтора раза

Фонд Катерины Тихоновой, которую СМИ считают дочерью президента РФ Владимира Путина, в 2016 году году вырос в полтора раза и составил более 600 млн рублей.

Из них около 85 млн рублей пошли на содержание руководства фонда, сообщает Русская служба ВВС.

Из годового отчета фонда Катерины Тихоновой "Национальное интеллектуальное развитие" на сайте министерства юстиции следует, что за 2016 год он потратил 646,64 млн рублей. В основном средства были потрачены на целевые мероприятия (332 млн рублей). На содержание аппарата управления фонда ушло около 85 млн рублей.

По сравнению с 2015 годом бюджет организации вырос более чем в полтора раза - тогда он был равен 411,6 млн рублей. Раньше, в 2014 году, фонд потратил еще меньше - 281,6 млн рублей.

Организация тратила деньги, полученные от российских организаций и граждан, а также от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, следует из отчета.

Ранее агентства Reuters и Bloomberg писали, что Тихонова - 30-летняя младшая дочь президента России Владимира Путина. Сам он никогда не подтверждал, но и не опровергал этого.

"Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, они никуда не лезут", - сказал Путин на пресс-конференции в 2015 году, отвечая на вопрос, является ли Тихонова его дочерью.