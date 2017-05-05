Российские СМИ врут об увеличении потока в Крым – Слободян

Поток людей и машин, которые направлялись с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым, перед майскими праздниками не вырос.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook

"Российские СМИ оккупированного Крыма активно пытаются создать картинку "удачного" начала туристического сезона и заявляют об увеличении на майские праздники пассажиро-транспортного потока с материковой Украины. Якобы только через КПВВ "Чонгар" в Крым проследовало более 18,5 тысяч человек. Но статистика говорит совсем об ином", – написал он.

По данным украинских пограничников, с 29 апреля по 3 мая тенденции на увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольный пункт въезда/выезда "Чонгар" не было.

"К примеру, если на протяжении 5 рабочих дней (с 24-го по 28 апреля) админграницу в направлении оккупированного полуострова в этом КПВВ пересекли 11,7 тысяч человек и 2,4 тысяч транспортных средств, то за 5 выходных дней (с 29 апреля по 3 мая) пограничники в аннексированный Крым установленным порядком оформили 9,7 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств", – отметил Слободян.

"По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт "Чонгар" в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60% и транспортный – на 62 %", – утверждает он.

По словам Слободяна, "перед второй частью майских праздников тенденция такая же".

"Если за минувшие сутки (4 мая) админграницу с оккупированным полуостровом через все КПВВ пересекло более 3 200 человек и 520 транспортных средств, то за сутки 4 мая 2016 года в Крым проследовали почти 3 700 человек и 660 транспортных средств", – добавил он.

29 апреля сообщалось, что на контрольных пунктах въезда-выезда в Крым "Чонгар" и "Чаплиыка" со стороны материковой Украины образовались очереди из почти 200 авто из-за того, что представители оккупационных властей Крыма медленно оформляли транспортные средства.