Корабль РФ пытался захватить украинский катер

В Черном море российский корабль попытался захватить украинский спасательный катер.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"24 апреля 2017 года во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли РФ, которые базируются в аннексированном Крыму, приблизились к украинскому катеру и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и лечь в дрейф".

Команда украинского катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что экипаж спасательного катера будет награжден за профессионализм.