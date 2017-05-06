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Тандит: В заложниках у боевиков ОРДЛО - 128 граждан Украины

Суббота, 6 мая 2017, 13:07
Тандит: В заложниках у боевиков ОРДЛО - 128 граждан Украины

В заложниках у боевиков ОРДЛО находятся 128 граждан Украины, кроме того 10 - заключены в России.

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. 

"На сегодняшний день 128 человек незаконно содержится в Донецке и Луганске, еще десять - в России. Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими", - сообщил он.

Тандит отметил, что за последние полтора года эта тема очень политизирована.

"Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество уволенных освобожденных или найденных растет", - отметил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияпленныеСБУ
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