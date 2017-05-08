Сутки в зоне АТО прошли без потерь

За прошедшие сутки погибших и раненых в результате боевых действий в зоне АТО нет.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в понедельник.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский воин не погиб и не получил ранения", - сказал он.

Лысенко сообщил о значительном обострении обстановки на Луганском направлении, в частности в Новоайдарском и Попаснянском районах.

По его словам, противник вернулся к тактике масштабного применения тяжелого вооружения на ключевых участках фронта.

"Такой артиллерийской канонады на Луганском направлении не было слышно уже очень давно", - отметил Лысенко.

Всего на Луганском направлении было зафиксировано 20 обстрелов, только 1 из которых не с тяжелого вооружения.

В то же время на Донецком направлении состоялся 21 обстрел, из которых 12 с тяжелого вооружения. На Мариупольском направлении враг открывал огонь 24 раза.

Украинская правда