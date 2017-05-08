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Оккупанты избили и похитили сына главы Судакского меджлиса

Понедельник, 8 мая 2017, 13:22
Оккупанты избили и похитили сына главы Судакского меджлиса
pikabu.ru

Силовики оккупационной власти Крыма 8 мая во время обыска в доме главы Судакского меджлиса Ильвера Аметова избили его сына и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сам Аметов рассказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"У меня дома этнографический музей и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда – не знаю, сказали, что вечером позвонят", – сказал Аметов.

По данным QirimInfo, обыск в доме Аметова в Судаке начался в 7:30 и длился полтора часа. Его проводили около 10 бойцов ФСБ в масках и с оружием. Поводом для обыска стало анонимное письмо о незаконном обороте оружия и наркотиков и якобы причастности к этому Аметова. После обыска сына Аметова силовики увезли в Симферополь.

"Это уже второй обыск в доме Аметова – первый раз силовики приходили к нему с обыском в 2015 году", - говорится в сообщении.

При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что по состоянию на 12:00 российские оккупанты продолжают обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза в Морском, что в 20 км от Судака. "Вооруженные люди в масках не пускают во двор присутствующих соотечественников", - написал он.

Как известно, утром 8 мая в оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвер аг'а Аметова. Поводом для обыска стало какое-то анонимное письмо.

Одновременно вооруженные люди, прибывшие на трех микроавтобусах, оцепили квартал компактного проживания крымских татар в Морском. Там начали обыск в доме Тороза.

Темы: Крымкрымские татарыФСБРосcия
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