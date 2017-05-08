Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В зоне АТО подорвался украинский военный – штаб

Понедельник, 8 мая 2017, 17:27
В зоне АТО подорвался украинский военный – штаб

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе подорвался на неизвестном устройстве украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО", - говорится в сообщении.

Указывается, что "для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжело раненного боролись военные врачи".

"Проведенные неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось", - сообщили в пресс-центре.

Как известно, в понедельник в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки погибших и раненых в результате боевых действий в зоне АТО нет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
Все новости...
Реклама: