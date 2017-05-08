В зоне АТО подорвался украинский военный – штаб
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе подорвался на неизвестном устройстве украинский военный.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО", - говорится в сообщении.
Указывается, что "для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжело раненного боролись военные врачи".
"Проведенные неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось", - сообщили в пресс-центре.
Как известно, в понедельник в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки погибших и раненых в результате боевых действий в зоне АТО нет.
Украинская правда