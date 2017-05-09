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В Киеве небывалые меры безопасности вблизи парка Славы

Вторник, 9 мая 2017, 09:08

В Киеве поблизости Площади Славы, куда в 10 утра должен прибыть президент Петр Порошенко, 9 мая правоохранители осуществляют беспрецедентные меры безопасности.

На выходе со станции метро "Арсенальная", в подземном переходе, вдоль дороги вплоть до самой Площади Славы дежурят много представителей Национальной гвардии и полиции.

Установлены ограда и рамки металлоискателя.

 
 
 

У людей, желающих пройти, осматривают вещи. Движение транспорта ограниченно.

 
 

Правоохранители в разной униформе стоят плотно вдоль дороги и во всех арках зданий. Присутствует и конный патруль.

 
 

На 10:00 на Площади Славы при участии президента состоится церемония почтения памяти погибших к 72-й годовщинеПобеды над нацизмом во Второй мировой войне.

 
 

А на 10:30 Порошенко придет на принесение Военной присяги молодым пополнением отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Движение транспорта в этой части Киева ограниченно с 7:00 до 15:00 вторника.

По состоянию на 9:10 полиция Киева сообщила, что "участники акций собираются в районе площади Арсенальной, кое-кто из них применяет пиротехнику".

9 мая безопасность киевлян и гостей столицы охраняют порядка 7 000 правоохранителей, так как в Киеве запланирован ряд мероприятий, участие в которых, согласно заявкам, примут порядка 10 000 человек.

Полиция призывает "не устраивать провокаций и не использовать запрещенную символику" и обещает жестко реагировать на все правонарушения.

В Министерстве внутренних дел "Украинскую правду" заверили, что меры безопасности усилены в связи с массовыми мероприятиями, а не из-за церемоний при участии президента.

В целом в Украине в массовых мероприятиях 9 мая планировали задействовать порядка 12,5 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины и Национальной гвардии, поскольку запланировано более 1200 мероприятий по стране при участии почти 400 тысяч человек.

Впервые в Украине правоохранители для охраны общественного порядка используют три специально укомплектованных самым современным оборудованием автомобили и вертолет. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в ситуационные центры Нацполиции.

Алена Рощенко, УП

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"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевполицияПорошенкоистория
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