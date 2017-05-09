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9 мая в Одессе: Четверо задержанных за символику советских времен

Вторник, 9 мая 2017, 13:18

В Одессе в Хаджибеевское отделение Суворовского отдела полиции были доставлены 2 граждан, которые передвигались по городу на автомобиле с установленным флагом, на котором изображена символика советских времен.

Об этом 9 мая сообщили в облуправлении Нацполиции.

По данному факту проводится проверка.

Кроме того в Приморский отдела полиции доставлены 4 человека за использование запрещенной символики.

"Всего в Приморский ОП для проверки доставлены 4 мужчин: пенсионер в футболке с изображением советского символа, человека, который распространял запрещенную полиграфическую продукцию, и двух мужчин, которые использовали запрещенную символику", - сообщили в полиции.  

 

 
 

Кроме того, во время мероприятий на Аллее славы по случаю 72-й годовщины победы над нацизмом в Европе между группой граждан с разными политическими взглядами возникла потасовка.

"Полицейские не допустили продолжения конфликта. Для выяснения обстоятельств в Приморский отдел полиции доставлены двое участников потасовки - женщину и 16-летнего молодого человека", - говорится в сообщении. 

 

Украинская правда

Темы: Одессаполиция
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