9 мая в Одессе: Четверо задержанных за символику советских времен

В Одессе в Хаджибеевское отделение Суворовского отдела полиции были доставлены 2 граждан, которые передвигались по городу на автомобиле с установленным флагом, на котором изображена символика советских времен.

Об этом 9 мая сообщили в облуправлении Нацполиции.

По данному факту проводится проверка.

Кроме того в Приморский отдела полиции доставлены 4 человека за использование запрещенной символики.

"Всего в Приморский ОП для проверки доставлены 4 мужчин: пенсионер в футболке с изображением советского символа, человека, который распространял запрещенную полиграфическую продукцию, и двух мужчин, которые использовали запрещенную символику", - сообщили в полиции.

Кроме того, во время мероприятий на Аллее славы по случаю 72-й годовщины победы над нацизмом в Европе между группой граждан с разными политическими взглядами возникла потасовка.

"Полицейские не допустили продолжения конфликта. Для выяснения обстоятельств в Приморский отдел полиции доставлены двое участников потасовки - женщину и 16-летнего молодого человека", - говорится в сообщении.

Украинская правда