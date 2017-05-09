В Харькове произошло несколько стычек, "Бессмертный полк" пел о России
В Харькове 9 мая произошло несколько небольших столкновений между гражданами, которые правоохранители быстро разняли.
Об этом сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области.
По случаю Дня победы над нацизмом к Мемориалу Славы в Лесопарке торжественно возложили цветы. В церемонии принял участие и глава города Геннадий Кернес.
#Харків на Меморіалі Слави заслухали Гімн України. pic.twitter.com/GEWWWX0e88— IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017
В целом на мероприятии присутствовали почти 10 000 граждан. Порядок обеспечивали порядка 900 правоохранителей.
Как передает "Громадське Харків", первое столкновение на Мемориале славы произошло, когда люди увидели у одного из мужчин георгиевскую ленту.
Конфликт у мемориала полиция быстро пресекла.
Конфлікт біля меморіалу слави. Поліція швидко зреагувала та припинила його pic.twitter.com/lofZtbek5m— IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017
Колонна "Бессмертного полка" прошла через площадь Конституции, напевая "а я в Россию, домой хочу", передает IT Sector Харків в Twitter.
Іде колонна "бєзсмєртного полка" через майдан Конституціі. Співають "а я в Россию домой хочу" pic.twitter.com/f39i3Mj5wm— IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017
Как рассказал заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области Сергей Бирбасов, в нескольких небольших столкновениях никто не пострадал, задержанных нет. С заявлениями в полицию никто не обращался.
Отакі колорадські "прикраси" для волосся були в жінки учасниці "бєзсмєртного полка" на Меморіалі Слави. pic.twitter.com/on5af4Vt31— IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017
С целью обеспечения публичной безопасности, правоохранителе проводили профилактические беседы и поверхностный осмотр присутствующих на мероприятии граждан.
Никаких опасных и запрещенных предметов не обнаружено.
В Дергачевском районе в пгт. Солоницевка на Национальном мемориальном комплексе "Высота маршала И.С. Конева" цветы возложили спокойно.
Между тем, около 12:00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на площади Свободы прозвучат взрывы, – но никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, сообщает полиция.
Для проверки полицейские осмотрели 12 гектаров площади и прилегающей территории, эвакуировав 420 человек.
Следователь решает вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники полиции разыскивают лиц, которые сделали неправдивое сообщение о минировании.
Видео – IT Sector Харків и Громадське Харків